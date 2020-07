FUTURO CATANIA: sondaggio chiuso, il 55% dei votanti vede Sigi

La Sport Investment Group Italia acquisirà le quote del Calcio Catania. Questo l’esito del sondaggio proposto nei giorni scorsi da TuttoCalcioCatania.com. I tifosi, pertanto, in maggioranza puntano sulla Sigi promossa da Fabio Pagliara e Maurizio Pellegrino per rilanciare il futuro rossazzurro. In termini percentuali è il pensiero del 55% dei votanti.

Il 28% rappresenta, invece, il partito dei pessimisti. E cioè che il Calcio Catania cesserà di esistere, nonostante la pubblicazione del bando abbia aumentato le possibilità di un passaggio di consegne finalizzato alla salvezza della matricola 11700. Poi si registra un 9% che ritiene che altri soggetti riusciranno a spuntarla. L’8%, infine, dà credito all’ex proprietario del Venezia Joe Tacopina.

