AIA CATANIA: otto promozioni nazionali e nuovi immessi

Nota ufficiale Associazione Italiana Arbitri Sezione di Catania

Come ogni anno, nella sezione arbitri catanesi “Diego Garofalo”, guidata dal Prof. Cirino Longo, c’è sempre tanta attesa per i nuovi ruoli arbitrali a livello nazionale. E l’attesa, non è stata affatto vana, se si considera che quest’anno si sono registrate ben otto promozioni nelle varie categorie nazionali. Ecco di chi si tratta: Assistente Arbitrale Palla Antonino alla CAN C, Arbitro Effettivo Toro Ferdinando alla CAN D, A.A. Lunelio Cristina alla CAN D, A.A. Testaì Dario alla CAN D, Osservatore Arbitrale Nicolosi Luciano alla CAN D, A.E. Testaì Salvatore Marco alla CAI, O.A. Anastasi Cristina alla CAI, A.E. Di Gregorio Emmanuele alla CAN 5.

Sebbene, poi, l’emergenza sanitaria attualmente in corso, abbia imposto la chiusura dei locali, l’attività della Sezione AIA di Catania, non si è mai fermata, attestandosi tra le prime a portare al termine, con gli esami, i corsi arbitro. Infatti, a coronare la brillante stagione, l’immissione nei ruoli provinciali di undici nuovi giovani fischietti, promossi nel corso svoltosi con collegamento audiovisivo lo scorso mese di maggio e curato da Elia Salerno ed Enrico Pappalardo. I candidati arbitri, hanno sostenuto le prove online davanti alla commissione presieduta dal componente della Commissione Regionale Arbitri Umberto Raspante e composta dal presidente Cirino Longo, dal vice presidente vicario Tony Taranto e dal Segretario Roberto Fraggetta.

I lavori si sono svolti con impegno e professionalità e le domande degli esaminandi hanno abbracciato tutto il regolamento del gioco del calcio e anche alcune parti di quello associativo. Al termine dell’intenso pomeriggio, che ha visto la commissione esaminatrice ben impressionata dalla preparazione globale dei candidati, il Presidente ha accolto nella grande famiglia dell’AIA i nuovi associati: Federico Catania, Alessandro Ceraldi, Maria Cristina Contino, Simona D’Arrigo, Marzio Di Biasi, Giulio Lo Iacono, Sofia Mastroeni, Benedetta Napoli, Danilo Pecorino, Bruno Sangiorgi, Daniele Sergi.

Soddisfazione del presidente Longo che assieme al consiglio direttivo e tutta la sezione, si congratulano con i nuovi colleghi e con coloro che con sacrificio e abnegazione sono stati promossi negli Organi Tecnici Nazionali. L’augurio, sostiene Longo, è quello di crescere ogni anno sempre più, consapevoli che l’obiettivo primario resta sempre quello di riportare un Arbitro catanese in serie A, che faccia compagnia all’Assistente Santoro e all’osservatore Velotto, che già da qualche anno calcano i grandi palcoscenici del calcio nazionale.

