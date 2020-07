FUTURO LUCARELLI: in caso di acquisto del Catania da parte della Sigi, si va verso l’addio

Ha contribuito a risollevare le sorti di un gruppo sfiduciato, mentalmente ed emotivamente provato, cementando la mentalità di un collettivo pronto a giocarsela ad armi pari con tutti, sia in casa che in trasferta, concludendo sfortunatamente l’avventura ai Play Off. Mister Cristiano Lucarelli credeva davvero nella realizzazione del sogno di portare il Catania in Serie B nonostante i numerosi ostacoli incontrati lungo il percorso. Adesso attende novità sul futuro, in qualche modo legato alle dinamiche societarie in casa rossazzurra.

Le richieste non gli mancano e, intanto, si apprende che la Sigi – SpA interessata all’acquisizione del Calcio Catania – nel caso in cui rilevasse la società rossazzurra, non punterebbe sulla riconferma di Lucarelli. Sono un paio i profili di rilievo monitorati da Maurizio Pellegrino, già al lavoro in questi giorni sugli sviluppi della programmazione tecnica che, ovviamente, passa dall’aggiudicazione del bando pubblicato dal Tribunalale.

