GOMEZ (Atalanta): l’ex Catania decisivo con un gran gol a Parma

Continua la marcia trionfale in Serie A dell’Atalanta, che batte il Parma in rimonta al “Tardini” per 2-1. Ancora una volta protagonista l’ex attaccante del Catania Alejandro Gomez. Il ‘Papu’ ha siglato il gol decisivo ai fini della vittoria, quando mancavano pochi minuti al 90′, con una giocata delle sue ed un tiro che non ha lasciato scampo al portiere. Nerazzurri sempre più in palla, trascinati dall’estro di Gomez.

VIDEO – Il gran gol di Gomez a Parma

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***