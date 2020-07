SERIE C – Bandecchi (Pres. Ternana) insiste: “La C non ha ragione di esistere, Spadafora cambi il format del campionato!”

Continua a tuonare il Presidente della Ternana Stefano Bandecchi, che chiede a gran voce la riforma del format dei campionati di Serie B e C attraverso un’intervista rilasciata al Corriere dell’Umbria:

“Chiedo l’intervento immediato del ministro dello sport per avviare al più presto la riforma del format dei campionati di B e C. Una riforma urgente e improcrastinabile, soprattutto alla luce della recente e assurda decisione della Lega Pro circa le rose contingentate che avvantaggia le molte società piccole e danneggia le poche grandi, creando una sorta di dilettantismo oneroso. Ma evidentemente frutta molti voti in sede assembleare. Questa categoria non ha più nessuna ragione di esistere poiché racchiude 60 club molto diversi per blasone, bacino di utenza e solidità economica. Insomma, si tratta di una miscela eterogenea con interessi difformi e inconciliabili, soprattutto per una governance inadeguata come quella attuale. Organizzare una C di elite, o B2, formata da 22 squadre e posta sotto l’egida della Lega del torneo cadetto. Le altre compagini di C potrebbero dare vita ad un campionato semiprofessionistico, con costi notevolmente ridotti”.

