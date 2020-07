LLAMA: “Forza Catania sempre!”

“Sanate il Calcio Catania per favore. Grazie”, “Forza Catania sempre !!!!”. Due brevi messaggi che Cristian Llama ha pubblicato giovedì sui social. L’esterno argentino, andato via nella sessione invernale del calciomercato trasferendosi al Gymnasia Esgrima Mendoza, ha lasciato un pezzo di cuore in Sicilia. In questi mesi di difficoltà si è sempre notiziato sullo status societario del club rossazzurro. Anche lui attendeva con ansia novità sul fronte Sigi. Novità che si sono tradotte nell’aggiudicazione dell’asta in favore della medesima SpA.

