LO MONACO: “Valuto offerte dalla B. Catania, spero che il nuovo gruppo rilanci il club”

Torna a rilasciare dichiarazioni a mezzo stampa l’ex Amministratore Delegato del Catania Pietro Lo Monaco, ai microfoni di messinasportiva.it. Ecco un estratto dell’intervista rilasciata:

“Sto valutando delle offerte giunte dalla serie B, dal Nord Italia. Con il Catania ho chiuso ogni rapporto a febbraio, quando ho capito che non c’era più la possibilità di far fronte a certe situazioni. Il club non è mai fallito e la matricola è ancora quella originaria. Il 23 luglio ci dovrebbe essere il passaggio al nuovo gruppo, che spero abbia la forza economica per rilanciare una piazza importante. Mi auguro che qualcuno possa fare lo stesso con il Messina. Se consideriamo anche Palermo, soltanto qualche anno fa c’erano tre squadre in A e ora ci si ritrova quasi nel buio totale. Sinceramente fa male: sono tre grandi piazze che meritano ben altro”.

