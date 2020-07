PAGLIARA: “Ora più che mai nello sport serve innovazione, autonomia e competenza”

Chissà se sarà davvero lui il futuro Presidente del Calcio Catania. In caso di definizione dell’acquisto ad opera della Sigi, Fabio Pagliara potrebbe essere il nuovo numero uno rossazzurro. Attendendo di capire cosa succederà nei prossimi giorni, il Segretario Generale della FIDAL ribadisce la sua attenzione verso le tematiche legate allo sport nazionale. Fiducioso nella possibilità di dare un contributo tangibile al sistema:

“È un momento importante e delicato per lo sport italiano. Occorrono, ora più che mai competenze specifiche, visione e saper “volare alto”. Qui si parla del futuro di un mondo. Di svolte epocali. Credo che occorra guardare la luna e non il dito. Non nascondo la mia preoccupazione. Uguale, però, alla mia volontà di lavorare per un sistema anche profondamente innovato, fatto di autonomia e competenza”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***