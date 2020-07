PECORINO – DISTEFANO: prestiti, riscatto o ritorno a Catania?

Sulla base di quanto indicato all’interno del vademecum dell’AIC sui contratti dei calciatori, i prestiti con diritto di riscatto potranno essere esercitati – essendo scaduto il termine del 17/19 giugno – da lunedì 17 agosto a mercoledì 19 agosto 2020. In casa Catania si attendono novità, in particolare, per definire il futuro di Emanuele Pecorino (nella foto, ndr) e Gian Marco Distefano, rispettivamente in prestito al Milan ed alla Lazio. Qualora venisse ceduta l’intera proprietà del cartellino, entrerebbero soldi freschi per le casse rossazzurre dopo la cessione di Valentin Carboni all’Inter. Altrimenti farebbero ritorno al Catania.

