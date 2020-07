SERIE C – Caiata (Pres. Potenza): “Triestina piena di campioni come Lodi e Sarno…”

Collegato in diretta ai microfoni di TMW Radio, intervenendo nel corso della trasmissione ‘Stadio Aperto’, il Presidente del Potenza Salvatore Caiata auspica che la squadra lucana prosegua fino in fondo il percorso Play Off. Prossimo ostacolo, la Triestina al “Viviani”:

“Siamo una Cenerentola in mezzo a queste corazzate. Vedo squadre blasonate, attrezzate con organici importanti e budget elevati. I nostri sono limitati, forse siamo l’ultima arrivata, avendo vinto la D due anni fa. Però anche lo scorso anno arrivammo alla fase nazionale dei playoff, quest’anno ci stiamo migliorando e per noi è una soddisfazione. La fame vien mangiando, perciò venderemo cara la pelle fino all’ultimo minuto”.

“Assolutamente una squadra pericolosa, piena di campioni come Lodi, Granoche, Sarno, ne conosco molti, e guidata da un ottimo mister, che anni fa era a Potenza. Abbiamo rispetto, ma come dico ai giocatori: vero che esiste il blasone e la storia, ma in campo siamo comunque undici uomini contro undici uomini. Specie in queste condizioni la variabile umana può essere determinante”.

