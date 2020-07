PELLEGRINO: “Siamo carichi e vogliosi, lavoreremo 24 ore su 24. Abbiamo le idee chiare, serve entusiasmo”

Maurizio Pellegrino, ospite di ‘Futura Production’ intervenendo nel corso di AperiNews, comprensibilmente soddisfatto a seguito dell’acquisizione del Calcio Catania ad opera della Sigi e pronto a lavorare subito in vista della prossima stagione:

“Credo sia giusto gioire. Adesso il lavoro è estremamente impegnativo, serio e con delle responsabilità molto importanti da prendersi nei confronti della città. Mantenendo fede alla nostra identità, cioè essendo chiari e trasparenti sulle intenzioni in un percorso difficile ma molto stimolante. Il calcio si può fare bene solo se fatto in maniera seria. A Catania posso assicurare che ci sono persone capaci, menti pensanti che possono essere bonariamente sfruttate per raggiungere traguardi prestigiosi. La gente è stanca, si è fatta anche una cultura di leggi fallimentari. E’ il momento di parlare di calcio privilegiando lo sport. Io lo sto già facendo da tempo ma avevamo bisogno di un titolo per poter operare in maniera chiara, trasparente e incisiva. E’ giusto capire le disponibilità dei diretti interessati e quali basi valide possano esserci, integrando dei calciatori funzionali al bene di questa squadra. Abbiamo le idee chiare, uno staff molto competitivo che sarà completato da ulteriori figure. Sono molto ottimista nei confronti di una squadra che sarà sicuramente attrezzata ma anche consapevole che prima bisogna risolvere tanti problemi”.

“Alcuni ricordi del passato mi hanno dato una spinta incredibile. Io ho trascorso tanti anni indossando la maglia del Catania, rappresentandola anche in altre vesti. Conosco la passione della gente e so cosa sta provando in questo momento. Gioiamo oggi ma solo per qualche ora. E’ stato un percorso molto complicato, adesso bisogna tornare da subito a lavorare dicendo le cose come stanno perchè la gente ha bisogno di questo. Catania, con quello che può rappresentare potenzialmente, è in grado di ottenere risultati straordinari. Ma bisogna condividere debolezze, limiti e rafforzare quanto si può creare. Sappiamo dell’esistenza dei debiti e di tanti problemi, dell’iscrizione da perfezionare entro il 5 agosto e che il tempo a disposizione è poco, ma dobbiamo superare tutto con impegno e rinnovato entusiasmo. Daremo il massimo 24 ore su 24 lavorando solo per il Calcio Catania. Un punto di partenza importante, assoluta garanzia”.

“Noi siamo sempre stati chiari e trasparenti. Tutto deve essere fatto con delle priorità. Non promettendo nulla ma cercando di fare al meglio ciò che si è nelle possibilità di effettuare. Altrimenti si tornerà indietro di qualche anno, ma io penso che oggi ci siano tutte le condizioni per realizzare qualcosa d’importante. Magari traendo vantaggi dai buoni esempi. Il calcio si può fare a casa propria come si deve, in modo molto lineare. Basta lavorare con impegno e serietà, sono convinto che anche Catania possa gioire di traguardi prestigiosi. Chi ha sbagliato, probabilmente ne ha pagato le conseguenze anche a livello personale e ne ha preso atto. Oggi dobbiamo pensare ad un futuro mentale e di approccio diverso. Siamo carichi e vogliosi”.

