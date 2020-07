RABBIA LODI: “Dominio, traverse e rigore negato. Potenza, un sacco di gente allo stadio…”

Tanta amarezza per Francesco Lodi dopo la sfortunata eliminazione dai Play Off ad opera del Potenza. Il centrocampista ex Catania esterna così la propria delusione secondo quanto evidenziato da trivenetogoal.it:

“Abbiamo fatto una grande partita dominando dal primo al novantesimo. Abbiamo preso due traverse e ci è stato negato un rigore nettissimo, con l’arbitro che aveva il fischietto in mano e non ha avuto il coraggio di fischiarlo. Dispiace molto anche per i nostri tifosi che non sono potuti esserci, si giocava a porte chiuse e c’era un sacco di gente del Potenza. Questo fa capire molte cose”.

