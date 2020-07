RIAPERTURA STADI: qualcosa si muove, novità a breve

Con la diffusione del Coronavirus, l’Italia ha corso il rischio di archiviare definitivamente i campionati professionistici. Alla fine le squadre di Serie A e B sono tornate in campo, mentre in C si è deciso di passare direttamente dai Play Off. Gli stadi, in tutti i casi, sono rimasti chiusi al pubblico per evitare il rischio eventuale di contagi ma con evidenti ripercussioni per le società che, attraverso la voce ‘botteghino’, maturano incassi non trascurabili. Stanno per maturare, comunque, i tempi che portano ad una riapertura quantomeno parziale degli impianti sportivi ai tifosi con rispetto del distanziamento sociale. Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha chiarito che bisognerà aspettare la prossima metà del mese di luglio per capire come andrà l’andamento della curva epidemiologica.

