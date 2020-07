RIZZO: mercato in B e C per il centrocampista dopo l’addio al Catania

Da circa un mese Giuseppe Rizzo non è più un tesserato del Catania. Il calciatore classe 1991 aveva ricevuto la proposta di un allungamento del contratto fino al 31 agosto a titolo gratuito, ma Rizzo ha preferito lasciare la Sicilia dopo la scadenza. Salutato lo scorso 30 giugno il Catania, il centrocampista è nello status di svincolato. Secondo quanto raccolto dalla redazione di tuttomercatoweb.com, sarebbe finito nel mirino di Pescara e Venezia per la prossima stagione. L’ex Perugia e Vicenza avrebbe mercato anche in Serie C con Triestina e Novara che hanno chiesto informazioni.

