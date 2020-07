SERIE C – Gallo (all. Ternana): “Col Catania portato a casa il risultato meritatamente”

Ternana di scena a Monopoli giovedì, ma stavolta non basterebbe il pareggio. Umbri costretti a vincere per il superamento del turno. Ne parla Fabio Gallo, allenatore rossoverde. Ecco quanto evidenziato da ternananews.it:

“Dobbiamo cercare di vincere questo è chiaro. Così come abbiamo fatto nelle precedenti due. Nessuno ha mai pensato di fare calcoli. Sappiamo di dover andare a Monopoli per vincere ma garantendoci sempre la possibilità di non uscire dalla partita. L’altra sera avevamo preparato la gara in maniera diversa da quella che è stata nel primo tempo. Infatti nella seconda metà del match la squadra ha fatto quello che dovevamo fare dall’inizio. La squadra ha dovuto rincorrere ed è stata brava a portare a casa il risultato in maniera meritata. Pur rischiando perché ci sta”.

