SERIE C: Play Off, Bari e Reggio Audace in finale

Squadre in campo per le semifinali dei Play Off di Serie C. Il Bari è riuscito a piegare la resistenza della Carrarese al “San Nicola”, mentre la Reggio Audace ha avuto la meglio sul Novara al “Mapei Stadium”, dove in finale affronterà proprio il Bari.

Pugliesi avanti nel primo tempo con Di Cesare. I toscani però non mollano e, in pieno recupero, trovano il pareggio a firma di Piscopo. Si va ai supplementari. Il Bari fatica, ma vuole a tutti i costi evitare i temuti calci di rigore. Soltanto al 119′ i biancorossi trovano la rete che vale l’approdo in finale, autore del gol Simeri. Anche la Reggio Audace archivia l’impegno con il Novara per 2-1. Kargbo al 23′ sblocca il risultato in favore dei reggiani, pari di Buzzegoli poco prima dell’intervallo ma ci pensa Spanò ad inizio ripresa a mettere a segno il gol decisivo. Piemontesi che, comunque, escono a testa alta dal confronto.

