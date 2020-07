SERIE C – Poluzzi (Virtus Francavilla): “Play Off, meritavamo di continuare a giocarci le nostre carte…”

Il portiere della Virtus Francavilla Giacomo Poluzzi, che non sarà confermato in squadra in vista della prossima stagione, via social è tornato recentemente sulla sconfitta di Catania ai Play Off:

“Non era il finale che avremmo voluto, meritavamo di poterci giocare le nostre carte ancora per un altro turno. Ma per errori nostri e per altri motivi evidenti non ci siamo riusciti. Si conclude così una stagione molto particolare, con grandi difficoltà iniziali con tantissimi infortuni e un girone di ritorno importante, fermato solo dal Covid. Ma nonostante tutto, abbiamo sempre dato il massimo, per tutti… Un Grande Gruppo”.

