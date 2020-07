SERIE D: sospetta combine, inchiesta per Picerno-Bitonto del 2019

Inchiesta volta ad accertare eventuali irregolarità per la partita Picerno-Bitonto, terminata 3-2 il 5 maggio 2019 e valida per il girone H del campionato di Serie D. Sospetta combine secondo la Procura Federale, con i giocatori che avrebbero concordato una cifra complessiva di 25mila euro. Disposto un rinvio a giudizio per la società pugliese e per i giocatori Patierno, Picci, Anaclerio, De Santis (Vincenzo e Nicola), Fiorentino, Montrone e D’Aucelli. Indagati anche il presidente del Bitonto Rossiello e il dg del Picerno Mitro.

