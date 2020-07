SERIE A – De Laurentiis (Pres. Napoli): “Nuovo vento del Sud in A? Mancano Catania, Palermo e Bari…”

Con la promozione in A del Benevento e quella probabile del Crotone, aumentano le squadre del Sud nella massima categoria. Il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis si è soffermato sul tema attraverso una conferenza stampa:

“Nuovo vento del Sud in Serie A? Ma mancano Palermo, Catania e Bari. Io ho grande rispetto per il Sud e da italiano dico sempre che la più grossa stupidaggine che hanno fatto i politici è quella di non avere capito che l’Italia, per unirla territorialmente, bisogna unirla economicamente. E per unirla economicamente vanno fatte le infrastrutture. Bisogna tirare fuori 2mila miliardi per aprire 10mila cantieri. Se tu non parti con l’unificazione dell’Italia, noi abbiamo fottuto l’Italia per le nuove generazioni. Per colpa di decenni di quaquaraqua incapaci culturalmente di capire la gestione della res pubblica, come e per conto dei cittadini”.

