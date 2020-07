IL SINDACO: “Bando pubblico garanzia di trasparenza per tornare grandi, tifosi patrimonio inestimabile”

Così il Sindaco di Catania Salvo Pogliese dopo la tanto attesa pubblicazione del bando per l’avvio della procedura competitiva:

“Con la pubblicazione del bando di evidenza pubblica da parte del Tribunale, si sono finalmente poste le basi solide per salvare la matricola 11700 e la categoria di militanza del Calcio Catania. Tutto dovrà avvenire nella massima trasparenza affinché il passaggio dei proprietà avvenga con le garanzie necessarie a tutelare la storia e la tradizione della società rossazzurra e ritornare in breve tempo ai livelli che gli competono.

In queste settimane abbiamo registrato il senso di responsabilità della Finaria e in particolar modo dei suoi legali ma anche dell’amministratore unico del calcio Catania Gianluca Astorina, che non si sono arroccati su posizioni pregiudizievoli. E inoltre, la ferma volontà e determinazione dei soci della Si.Gi. a voler rilevare il club con un impegno fattivo. Tra venti giorni conosceremo i nuovi acquirenti a conclusione di una procedura limpida e nella massima legalità, presupposti indispensabili per fare crescere una nuova società con obiettivi ambiziosi come tutti auspichiamo.

Intanto domenica prossima per il secondo turno dei play off ci aspetta una sfida sportiva difficile ma non impossibile. La generosità dei tifosi che si stanno autotassando dimostra, ancora una volta, che essi rappresentano un patrimonio inestimabile che va tutelato con ogni forza e risorsa disponibile. Siamo consapevoli che questi tifosi meritano molto di più che le tribolazioni di questi ultimi anni e per questo siamo in campo con loro, in prima linea per risorgere più forti di prima: insieme ce la faremo”.

