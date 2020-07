IL SINDACO: “Catania, anni in Lega Pro drammatici. Archiviamo e ripartiamo”

Intervistato da Video Regione nel corso di ‘Sicilia News’, il sindaco di Catania Salvo Pogliese è moderatamente ottimista quando si avvicina l’udienza per l’apertura delle buste relativa all’acquisizione del Calcio Catania:

“Oggi sono moderatamente ottimista. Durante questi ultimi due mesi ho vissuto stati d’animo opposti, passando dallo sconforto all’entusiasmo assoluto quando siamo riusciti a trovare un’intesa tra Finaria, Catania e Sigi che eranno assolutamente distanti. Poi c’è stata qualche vicenda che ha parzialmente bloccato il percorso, successivamente la pubblicazione del bando e quel che ne è conseguito. Mi auguro si possa archiviare questa fase e ripartire con una nuova società capace di portare alti i colori rossazzurri, all’interno di palcoscenici molto più coerenti rispetto al’importanza della nostra città e del Calcio Catania. Chi andrà a vincere questa sfida competitiva non è dato saperlo, l’importante è che si riparta archiviando una fase che ha comunque regalato eccezionali soddisfazioni ai nostri tifosi. Non dimentichiamo le splendide emozioni vissute negli anni della Serie A, i Catania-Inter, Juve-Catania. Anche se sono stati commessi molti errori. Si riparte dopo questi ultimi drammatici anni della Lega Pro che hanno rappresentato un’umiliazione per la nostra città e per il Calcio Catania”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***