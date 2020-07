TACOPINA: “Catania, no offerta ma seguiremo evolversi situazione”

Joe Tacopina non parteciperà all’asta per l’acquisizione del Calcio Catania, ma non esclude di rinnovare l’interesse più avanti. Ne parla lo stesso ex proprietario del Venezia ai microfoni di Antenna Uno Notizie:

“Ho sentito la governance rossazzurra nei giorni scorsi per l’affare Calcio Catania. La città di Catania mi stimola molto, è una città importante della Sicilia, regione che amo. Il progetto Catania ha un gran potenziale, il problema è che tutto è stato gestito in tempi molto ristretti. Offerta? No, seguiremo comunque con attenzione l’evolversi della situazione in questi giorni”.

