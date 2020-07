SPEZIALE: udienza a settembre per richiesta scarcerazione

E’ stata fissata per il 16 settembre l’udienza per discutere, in Camera di consiglio, la trattazione dell’istanza di detenzione domiciliare presentata dall’avvocato Giuseppe Lipera nell’interesse di Antonino Speziale, detenuto nel carcere di Messina. La stessa istanza era stata rigettata il mese scorso dal Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta. Speziale, condannato per l’omicidio preterintenzionale dell’ispettore capo della polizia Filippo Raciti, sta espiando dal 14 novembre 2012 otto anni di reclusione e il fine pena, per questa sentenza, è previsto per il dicembre di quest’anno.

