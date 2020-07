CRISCITIELLO: “Stadi chiusi ennesima ipocrisia, il Governo sul calcio ha fallito su tutta la linea”

Attraverso un editoriale realizzato dal direttore di Sportitalia Michele Criscitiello per tuttomercatoweb.com, attacco al Governo sulla questione degli stadi chiusi:

“L’ipocrisia degli stadi chiusi continua e la speranza è quella di vedere le ultime giornate con la gente sugli spalti. Il Governo, sul tema calcio, ha fallito su tutta la linea. Non voleva la ripresa del Campionato e c’è stata. Voleva il calcio in chiaro e non c’è stato. Adesso gli stadi chiusi sono l’ennesima ipocrisia per condannare un sistema che già fa fatica a ripartire. Se prendiamo un aereo la distanza è di mezzo centimetro, abbiamo riaperto giustamente discoteche, cinema e ristoranti. In spiaggia siamo tutti ammassati come è sempre stato e dobbiamo tenere 20 persone in stadi da 80 mila posti. Perché? Che significato ha tutta questa pagliacciata? Gli stadi vanno riaperti e anche subito. Ci pensi la Lega, intervenga la Federazione ma il Governo del calcio provi a far ragionare il Governo delle contraddizioni”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***