VERSO TERNANA – CATANIA: quando Lucarelli, da giocatore, firmò il gol-vittoria al “Liberati”

Se in qualità di allenatore è alla ricerca del primo successo contro la Ternana, da calciatore Cristiano Lucarelli ha avuto modo di assaporare due volte il gusto dolce della vittoria al cospetto degli umbri. Era il campionato di Serie B 2003/04 e Lucarelli indossava la casacca del Livorno. Nella gara d’andata vinsero gli amaranto 1-0 con rigore trasformato da Protti al 69′. In occasione del match di ritorno, invece, i livornesi s’imposero per 2-1 al “Liberati”: l’attuale difensore juventino Chiellini portò in vantaggio formazione toscana al minuto 23, pari di Borgobello al 75′ e, nel finale, Lucarelli di testa firmò la realizzazione che valse tre punti fondamentali per il Livorno nella corsa alla Serie A. In quella squadra militava anche Richiard Vanigli, attuale componente dello staff tecnico del Catania.

