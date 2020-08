ASS. PARISI: “Catania, grande gioia. Pronti a collaborazione proficua con la nuova proprietà”

Tutta la soddisfazione dell’assessore allo Sport del Comune di Catania Sergio Parisi, dopo l’avvenuta iscrizione del club rossazzurro al prossimo campionato di Serie C:

“Una grande gioia. Da tifoso e da uomo di sport, ancora prima che da amministratore.

La notizia dell’ufficialità della partecipazione del Calcio Catania al prossimo campionato di Serie C, giunta con il via libera della Covisoc e della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, rappresenta il degno coronamento di un lavoro complesso che ha portato al salvataggio del club rossazzurro e della matricola 11700.

In qualità di assessore allo Sport ho avuto modo di incontrare più volte i rappresentanti della nuova proprietà, condividendo con loro alcuni passaggi delicati di questo lungo percorso e apprezzandone sempre la dedizione e la passione con cui sono riusciti a realizzare questa vera e propria impresa.

Come già detto in occasione del nostro ultimo incontro, risalente a una ventina di giorni fa al Massimino, il sottoscritto e l’amministrazione comunale sono pronti ad intavolare un dialogo costante che ponga le basi per una collaborazione proficua per il bene esclusivo dei colori rossazzurri.

L’impegno di rivederci a iscrizione avvenuta diventa ora un invito a incontrarci per parlare di presente e di futuro. Per il momento complimenti alla nuova proprietà e forza Catania”.

