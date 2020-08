BELLUSCI, ex Catania e Palermo: “Spero che i rosanero vincano il campionato”

Fresco di promozione in B, l’attuale difensore del Monza Giuseppe Bellusci, che ha indossato anche le casacche di Catania e Palermo, soffermandosi sulla squadra rosanero auspica che il Palermo vinca anche il campionato di terza serie a La Gazzetta dello Sport:

“Bisogna costruire un gran gruppo: la base c’è, ora la vecchia guardia deve coinvolgere i nuovi e far sì che si integrino in fretta. Dal punto di vista tecnico, i rosanero hanno una discreta ossatura. È stato scelto un ottimo allenatore, che ha già vinto la C e questo è un valore aggiunto. Per il resto la società è ambiziosa, ci sono dirigenti competenti, sanno cosa serve. Un augurio? Che si rivinca, noi in B e i rosanero in C. La piazza di Palermo merita di stare al top: spero la risalita sia cominciata“.

