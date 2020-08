CALCIO SICILIANO: Trapani, iscrizione entro il 24 agosto. Volti siculi per le panchine di Catania e Palermo

Sicilia calcistica ufficialmente rappresentata nel calcio professionistico da Catania e Palermo, in Serie C. Attendendo di capire se anche il Trapani, fresco di retrocessione, formalizzerà l’iscrizione al campionato di Lega Pro perchè restano dubbi in proposito. La società granata, infatti, risulta essere in vendita ma al momento si muove poco o nulla su questo versante e si avvicina il 24 agosto, termine ultimo per iscrivere il club. Il tempo stringe. L’auspicio è quello di non perdere un’altra bella realtà, dopo avere staccato la spina alla Sicula Leonzio.

Il Palermo neo promosso ha preannunciato di allestire una rosa competitiva per provare a vincere subito il campionato. Per farlo ha scelto una guida tecnica importante, affidandosi all’esperienza di mister Roberto Boscaglia, siciliano di Gela. In carriera ha ottenuto le maggiori soddisfazioni al timone di Alcamo, Nissa, Trapani (portandolo dalla D alla B) e Virtus Entella. Nella sponda rossazzurra della Sicilia, altro volto siculo in panchina, il giovane Giuseppe Raffaele. Nato a Barcellona Pozzo di Gotto con residenza a Gliaca di Piraino, nonostante la giovane età Raffaele ha fatto tanta proficua gavetta nelle categorie inferiori cogliendo anche eccellenti risultati in C con il Potenza. Due allenatori siciliani sulle panchine delle società più rappresentative del calcio isolano. Si riveleranno scelte vincenti?

