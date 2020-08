CARBONI: nei prossimi giorni il passaggio all’Inter

Circa 200mila euro più vari bonus legati al percorso del calciatore. Su queste basi poggia il trasferimento all’Inter di Valentin Carboni. Il passaggio in nerazzurro del giovane attaccante argentino cresciuto nelle giovanili del Catania – il papà Ezequiel, ex centrocampista etneo, lavorerà nello scouting interista – dovrebbe essere formalizzato nei prossimi giorni. L’operazione aveva subito intoppo, per via del regime di concordato preventivo a cui il Catania era sottoposto, con il Tribunale che bloccava tutto. La società rossazzurra, una volta abbandonato il concordato, ha potuto formalizzare l’iscrizione al prossimo campionato e cominciare a muoversi sul mercato.

