SERIE B: l’ex Catania Sottil non confermato sulla panchina del Pescara

Il Pescara ha scelto: Andrea Sottil non proseguirà il lavoro sulla panchina biancazzurra, dopo avere centrato in extremis la permanenza in Serie B aggiudicandosi i Play Out contro il Perugia. L’ex allenatore del Catania sarà rimpiazzato da Massimo Oddo, che ha di recente allenato proprio il Perugia. Si tratta di un ritorno per lui in quel di Pescara: una storia iniziata nel 2015 quando nei play off trascinò la squadra ad un passo dalla promozione in Serie A a Bologna e continuata l’anno successivo con la splendida cavalcata verso la massima categoria.

