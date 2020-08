CARRIERO: l’ex centrocampista del Catania sogna la B

Non ha mai giocato nel campionato di Serie B, ma adesso ha legittime ambizioni di cadetteria, come ammesso nei giorni scorsi dall’Amministratore Unico del Monopoli Alessandro Laricchia in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport. Il centrocampista classe 1997 Giuseppe Carriero, che i tifosi rossazzurri ricordano per la parentesi poco fortunata vissuta sotto il vulcano, dopo una grande stagione a Monopoli è rientrato al Parma concludendo il prestito. Ora il giocatore sogna il salto di qualità tanto atteso. Spal e Reggina rappresentano alcune possibilità per il futuro dell’ex Catania che vanta molteplici richieste di mercato.

