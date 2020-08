CATANIA 2019-20: “La stagione di…” Andrea Esposito, statistiche del difensore salentino

Due stagioni alle pendici dell’Etna per Andrea Esposito, difensore con lusinghieri trascorsi in Serie A e una convocazione in Nazionale nel 2009 con il CT campione del mondo Marcello Lippi. Nel suo secondo anno a Catania Esposito ha disputato 22 partite (17 di campionato, 3 di Coppa Italia di Serie C e 2 di Coppa Italia maggiore), rimanendo in campo per 1.569 minuti (1.119′ in campionato, 270′ in Coppa Italia di Serie C e 180′ in Coppa Italia maggiore).

Nel corso della stagione il difensore salentino ha fornito il proprio contributo in termini di affidabilità ed esperienza nelle occasioni in cui è stato chiamato in causa dal tecnico Cristiano Lucarelli, mentre sotto la gestione Camplone ha incontrato qualche difficoltà dovuta anche a problemi di natura fisica. Le statistiche complementari del giocatore includono quattro ammonizioni, un assist in campionato contro l’Avellino e un gol che ha permesso ai rossazzurri di pareggiare a dicembre sul campo del Teramo.

Lo scorso 30 giugno il giocatore ha deciso di non estendere il proprio legame contrattuale col club etneo (liberandosi a parametro zero alla vigilia dei play-off al pari dei compagni di squadra Giovanni Marchese e Giuseppe Rizzo), mettendo quindi la parola fine sulla propria avventura a Catania.

