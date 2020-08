CATANIA 2019-20: “La stagione di…” Davide Di Molfetta, statistiche dell’attaccante lombardo

Una sola stagione in forza al Catania per Davide Di Molfetta, attaccante di scuola milanista arrivato la scorsa estate dal Piacenza e autore di discrete prove in maglia rossazzurra.

L’ex rossonero (all’attivo anche una presenza in Serie A nel 2015) ha disputato una stagione da titolare venendo impiegato prevalentemente nel ruolo di esterno offensivo sulla fascia sinistra. Ha realizzato 2 gol e 5 assist in 30 presenze (24 in campionato, 5 in Coppa Italia di Serie C e 1 in Coppa Italia maggiore), giocando 1.976 minuti (1.523′ in campionato, 363′ in Coppa Italia di Serie C e 90′ in Coppa Italia maggiore). L’esordio si fa risalire al match di Coppa Italia giocato l’11 agosto dello scorso anno allo stadio “Pier Luigi Penzo” di Venezia e vinto dai lagunari per 2-1.

Le uniche due reti in rossazzurro sono state siglate in occasione del successo esterno maturato sul campo del Rieti l’1 dicembre. Troppo poco per un giocatore da cui ci si attendeva di più sul piano realizzativo pur essendo stato l’uomo assist della squadra. Attualmente libero da legami contrattuali, dopo la breve esperienza catanese Di Molfetta è alla ricerca di una nuova sistemazione dove proseguire il percorso calcistico.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***