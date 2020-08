CATANIA 2019-20: “La stagione di…” Kalifa Manneh, statistiche del nazionale gambiano

Reduce da un’annata interlocutoria, Kalifa Manneh sarà chiamato a rilanciarsi nella stagione che sta per iniziare con l’intento di giocare di più e proseguire il proprio percorso di maturazione calcistica.

Dopo un periodo in prestito alla Carrarese, dove ha avuto modo di apprendere le metodologie di lavoro di mister Silvio Baldini e confrontarsi con compagni di reparto più esperti, il nazionale gambiano è rientrato lo scorso gennaio alla base racimolando complessivamente 10 presenze in competizioni ufficiali (7 in campionato, 2 in Coppa Italia di Serie C e 1 ai play-off). I soli 218 minuti giocati (95′ in campionato, 93′ in Coppa Italia di Serie C e 30′ ai play-off) rendono perfettamente l’idea di un giocatore impiegato con il “contagocce”.

Una sola volta il giocatore gambiano è stato schierato dal primo minuto: la semifinale d’andata di Coppa Italia di Serie C giocata a Terni. Per il resto si contano soltanto brevi spezzoni da subentrante nei secondi tempi delle partite, costituendo per lo più un ricambio per i componenti della trequarti. Troppo poco per un ragazzo che in passato aveva costituito un punto di forza del Catania e ambisce a fare strada nel mondo del calcio.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***