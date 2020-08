TACOPINA: sondaggio chiuso, tifosi favorevoli ad un suo ingresso in società ma…

Nei giorni scorsi l’avvocato statunitense Joe Tacopina è uscito allo scoperto, inviando una manifestazione d’interesse dopo le belle parole spese nei confronti del Calcio Catania e della piazza rossazzurra. Tutt’ora si valuta un suo ingresso in società. Gaetano Nicolosi, principale azionista di riferimento, non crede però a tale soluzione. Le perplessità sono riconducili all’ipotesi che possa venir meno il modello di azionariato diffuso su cui la Sigi è strutturata per far posto a Tacopina.

Qual è la posizione dei tifosi sul tema? Il 53% dei votanti al sondaggio proposto da TuttoCalcioCatania.com è favorevole a consentire a Tacopina di entrare, ma sono se questo non comporta uno stravolgimento dell’assetto organizzativo di Sigi. Il 37%, invece, a prescindere da questo aspetto è favorevole. Poi si registra un 5% fiducioso sugli equilibri creati dalla nuova proprietà e che farebbe a meno dell’ex Presidente del Venezia. Il 3% riprenderebbe il discorso in futuro, mentre il 2% crede poco a Tacopina preferendo l’eventuale ingresso di altri soci.

