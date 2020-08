CATANIA 2019-20: “La stagione di…” Nana Welbeck, statistiche del centrocampista ghanese

Gli atleti amano le sfide, anche quelle più ardue, e con questo spirito Nana Welbeck ha deciso di far parte del progetto Catania la scorsa estate. Centrocampista d’interdizione, abile nell’unire la propria sagacia tattica alle doti fisiche e tecniche di cui dispone, dopo gli inizi tra le fila del Brescia ha compiuto esperienze formative nei massimi campionati di Slovenia, Danimarca e Bosnia-Erzegovina prima di tornare in Italia.

Nella sua prima stagione a Catania Welbeck ha giocato 19 partite (16 di campionato, 2 di play-off e 1 di Coppa Italia di Serie C), restando in campo per 1.117 minuti così distribuiti: 1.060′ in campionato, 42′ ai play-off e 15′ in Coppa Italia di Serie C. L’impatto con la realtà rossazzurra è stato molto positivo: un gol ad Avellino all’esordio e un rigore propiziato nella successiva gara con la Virtus Francavilla.

Lo stop forzato di tre mesi per motivi di salute ha condizionato l’annata del centrocampista ghanese, il quale in ogni caso è riuscito a lasciarsi alle spalle quel periodo difficile rientrando in campo nella fase clou della stagione. Il giocatore adesso è pronto a ricaricare le batterie e approcciare la stagione che verrà con rinnovate motivazioni.

