CATANIA: Coppa Italia, rumors sulla disputa del Primo Turno

Annullata la Coppa Italia Serie C, si giocherà regolarmente invece la Coppa Italia maggiore. Il Catania esordirebbe al primo turno (eliminazione diretta) contro una formazione che milita in Serie C o, più probabilmente, D. In base alle prime ipotesi su quando si potrebbe giocare, circolano rumors relativi alla data di mercoledì 23 settembre e il secondo turno la settimana successiva, il 30 settembre. Alternativamente, 30 settembre il primo turno e 7 ottobre il secondo.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***