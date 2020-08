LANZAFAME: nuova esperienza all’estero per l’ex Catania che lascia l’Ungheria

Con la maglia del Catania ha totalizzato solamente 11 presenze in Serie A, faticando a trovare spazio ma siglando un gol: avversario il Novara in Coppa Italia, sconfitto per 3-2 al “Massimino” il 29 novembre 2011. Davide Lanzafame, esterno offensivo classe 1987, da quattro anni prova a dare uno slancio alla carriera militando all’estero. I risultati gli hanno dato ragione, laureandosi due volte Campione d’Ungheria e vincendo il titolo di capocannoniere in altrettante occasioni. Adesso, secondo quanto informa tuttomercatoweb.com, si appresta a cambiare nuovamente casacca continuando a giocare fuori dall’Italia. Destinazione Turchia, precisamente l’Adana Demirspor, squadra di seconda divisione.

