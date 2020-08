SERIE C – GIRONE C: nuovi allenatori per Potenza, Vibonese e Juve Stabia

Cambio di panchine per quanto riguarda tre squadre del girone C di Serie C. Il Potenza ha ufficialmente rimpiazzato Giuseppe Raffaele con Mario Somma, che riparte dopo l’esperienza di quattro anni fa al Catanzaro. La Vibonese, invece, ha scelto un tecnico siciliano: Angelo Galfano. Nativo di Marsala ma siracusano d’adozione, torna a Vibo Valentia dopo le tre stagioni vissute tra Serie D (2002-2003) e Lega Pro Seconda Divisione (2008-2010) in cui ha centrato gli obiettivi stagionali. La Juve Stabia, infine, sceglie l’ex Lecce Pasquale Padalino per il rilancio.

