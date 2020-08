CATANIA: la punta centrale non arriverà da Potenza?

Profilo sicuramente apprezzato da mister Giuseppe Raffaele, che ha avuto modo di allenarlo a Potenza ottenendo risultati lusinghieri. L’ex Trapani Jacopo Murano, però, con ogni probabilità non sarà il tanto atteso rinforzo ricercato dal Catania per il reparto offensivo. L’attaccante ha ricevuto offerte da club molto importanti di Lega Pro con qualche opzione anche in Serie B, e c’è da dire che il Potenza proverà fino in fondo a convincerlo a rimanere, offrendogli un nuovo contratto.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***