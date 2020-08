DI GRAZIA: Pescara, l’attaccante inserito nella lista dei convocati

Sabato 29 agosto inizierà il raduno del Pescara in vista della stagione 2020/2021, dopo la salvezza acquisita in extremis battendo il Perugia ai Play Out. Tra i calciatori ufficialmente convocati figura anche l’attaccante catanese Andrea Di Grazia. Accostato nei giorni scorsi al Catania, per l’ex rossazzurro gli abruzzesi non hanno ancora sciolto le riserve. Prossimamente saranno effettuate tutte le valutazioni del caso. Il contratto che lega Di Grazia al Delfino scadrà il 30 giugno 2022.

