CATANIA: probabile amichevole con il Licata di Le Mura

La nomina di Nico Le Mura – Presidente del Licata – in qualità di Amministratore Unico del Calcio Catania apre la strada verso una collaborazione tecnica con la società gialloblu. Ne abbiamo parlato nei giorni scorsi. Nel frattempo per il Catania si avvicina il momento di tornare in campo, in attesa di ufficializzare la nuova guida tecnica e se – com’è auspicabile – ci saranno variazioni all’interno del protocollo sanitario da rispettare in vista della prossima stagione.

Con ogni probabilità il ritiro precampionato si svolgerà a Torre del Grifo iniziando tra una decina di giorni. Chiaramente si dovrà predisporre un calendario di amichevoli per testare i progressi in allenamento di quella che sarà la squadra a disposizione di mister Giuseppe Raffaele. Come lo scorso anno, in questo senso, è probabile la disputa di una gara amichevole con il Licata. Una sorta di derby in famiglia per Le Mura e Massimino, perni del progetto licatese e, al tempo stesso, presenti in Sigi per contribuire al rilancio rossazzurro. Sarebbe, inoltre, un confronto utile per i rossazzurri mettendo benzina sulle gambe al cospetto di una realtà molto interessante del calcio dilettantistico siciliano.

