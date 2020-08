CARDIA (Tutto C): “Catania, la prossima stagione ci si potrebbe divertire. Tacopina garanzia”

Attraverso un articolo redatto per il portale tuttoc.com, il collega Ivan Cardia ricava impressioni positive dal Catania, aspettando le mosse di mercato della società in vista della prossima stagione:

“Ora l’impressione (molto prematura in attesa del mercato, ça va sans dire) è che l’anno prossimo sarà una squadra con cui dover fare i conti ad alti livelli. Il rischio delle cordate è che tante teste litighino o perdano tempo nelle decisioni, ma un entusiasmo autentico sembra esserci e la competenza sicuramente non manca. Dovesse aggiungersi (o sostituirsi, o collaborare: l’impressione è che alla fine qualcosa succederà, per quanto non sia ancora chiaro cosa) anche Joe Tacopina, che è una garanzia nel rilanciare e far rinascere squadre e società, ci si potrebbe divertire anche alle pendici dell’Etna, la prossima stagione”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***