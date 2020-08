CATANIA: si va verso uno stadio “Massimino” inizialmente a porte chiuse

Tra meno di un mese, via libera al campionato di Serie C 2020/21 ma l’aumento dei contagi da Coronavirus registrato nelle ultime settimane lascia poche speranze di rivedere lo stadio “Angelo Massimino” aperto in occasione dell’inizio della prossima stagione. Allo stato attuale non ci sono i presupposti per immaginare una riapertura degli stadi neanche in Serie B ed A. Si ricava l’impressione che bisognerà attenderà almeno qualche altro mese ancora, ed eventualmente con capienze ridotte. In casa Catania, intanto, è tutto pronto per predisporre l’avvio della Campagna Abbonamenti con iniziative particolari per venire incontro alle esigenze dei tifosi. Si attende di conoscere la data di riapertura degli stadi.

