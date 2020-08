CATANIA: sondaggio chiuso, per il 57% dei votanti verrà allestita una rosa da primi posti

La maggioranza dei votanti al sondaggio proposto da TuttoCalcioCatania.com si è espressa favorevolmente rispetto alla posizione di chi ritiene che la Sigi, neo proprietaria del club rossazzurro, allestirà un organico da prime 3-4 posizioni in classifica. E’ il parere del 30% degli utenti, supportato da un ulteriore 27% che si aspetta, invece, l’allestimento di un organico in lotta per la vittoria del campionato. Nel complesso, quindi, una fetta pari al 57% dei votanti ritiene che il Catania sarà competitivo in vista della prossima stagione.

Si registra anche un 21% indirizzato verso un’annata di transizione per i colori rossazzurri ed un 14% che rappresenta il partito di chi immagina la costruzione di un organico dal valore di medio-alta classifica. Solamente l’8% non si dice ottimista, ritenendo che la nuova rosa avrà un valore di medio-bassa classifica. Si tratta, ovviamente, solo delle prime impressioni. Vedremo come la società si muoverà sul mercato. Poi, naturalmente, unico giudice sarà il campo.

