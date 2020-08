DA POTENZA: “Raffaele, Caiata lo attende al varco. Alla fine la risoluzione arriverà”

Com’è noto, mister Giuseppe Raffaele deve risolvere il contratto che lo lega al Potenza prima di firmare l’accordo con il Catania. La redazione di tuttopotenza.com, scrivendo che “il presidente Caiata lo attende al varco”, parla di un Caiata che nicchia “ma sa benissimo che non potrà andare al braccio di ferro con il suo ex tecnico”. Si legge che bisogna “capire le parti perché in questo caso vengono toccati anche i sentimenti e la ragione come sempre risiede nel mezzo”, aggiungendo che “alla fine il Potenza libererà Raffaele che è arrivato per bravura e meriti a sedersi sulla panchina di una grande piazza come quella catanese”. E’ solo questione di tempo quindi, la risoluzione del contratto si concretizzerà e Raffaele potrà ratificare l’intesa con la società rossazzurra.

