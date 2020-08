DA ‘LA SICILIA’: Nicolosi rassicura sui posti di lavoro a Torre del Grifo, a breve Raffaele e nuovo organigramma

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Gaetano Nicolosi, azionista di maggioranza all’interno di Sigi e probabile nuovo Presidente del Catania, di ritorno da un viaggio d’affari in Lombardia tocca un argomento delicato attraverso il quotidiano locale, la garanzia del lavoro per i dipendenti di Torre del Grifo Village:

“I lavoratori di Torre del Grifo saranno salvaguardati. Nelle mie aziende, che contano centinaia di assunti nessuno è stato mai licenziato. E, allora, cercheremo di garantire i posti a coloro che lavorano a Torre del Grifo”.

Per il resto Giuseppe Raffaele ed il Catania sono destinati a dirsi di sì, in attesa della risoluzione col Potenza. Attualmente il Catania ha una ventina di giocatori sotto contratto, molti dei quali sembrano destinati ad andare via. Da qui a qualche giorno nascerà il nuovo organigramma con Pellegrino D.G., Guerini riferimento dell’area tecnica e Le Mura che dovrebbe restare come Amministratore Unico.

