ACCADDE OGGI: 5 agosto 2018, Bizzarri ritrova il Catania da avversario

Albano Bizzarri, portiere che ha lasciato ottimi ricordi a Catania rimanendo legato alla piazza etnea. In Sicilia ha conosciuto molta gente che lo ha apprezzato per la sua professionalità dentro e fuori dal campo. Tuttora l’argentino ha un pò di nostalgia ripensando alla decisione di lasciare Catania nel 2009 per trasferirsi alla Lazio. In occasione di alcune interviste passate, ha definito l’esperienza catanese la più significativa in Italia per cibo, stile di vita, emozioni ed i rapporti umani fortissimi creati.

Domenica 5 agosto 2018 il Catania, eliminando il Como in Coppa Italia, ritrovò proprio Bizzarri da avversario, militante nel Foggia. Occasione per fare un piacevole tuffo nel passato rossazzurro e ritrovare qualche amico. Sul campo l’Elefante piazzò il colpo, andando a vincere allo “Zaccheria” contro i satanelli allora partecipanti al campionato di Serie B. 1-3 il risultato finale: Rossetti (doppietta), Lodi e Gori entrarono nel tabellino dei marcatori.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***