D’AMICO: l’ex Catania sposa il progetto Akragas

Cambio di casacca per il centrocampista catanese – ex rossazzurro che debuttò grazie al Catania in Serie A nella stagione 2008/09 con mister Walter Zenga – Andrea D’Amico. Attraverso la pagina Facebook ufficiale dell’Akragas, la notizia del perfezionamento dell’ingaggio di D’Amico viene accolta con grande entusiasmo dalla stessa società agrigentina, parlando di “colpo grosso” che “garantisce esperienza e rappresenta un’assoluta garanzia nel centrocampo a disposizione di mister Francesco Di Gaetano”. Nel recente passato ha vestito per quattro stagioni di fila la maglia della Sicula Leonzio, con la quale ha ottenuto due promozioni dirette dall’Eccellenza in serie D nel 2016 e, l’anno successivo, con la grande scalata verso il calcio professionistico e la Serie C. Nella passata stagione, invece, ha militato tra le fila del Palazzolo.

Il ragazzo ha così commentato il passaggio all’Akragas: “Fiero ed orgoglioso di fare parte di questo club. Insieme per un nuovo grande inizio…”.

