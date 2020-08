ESCLUSIVA – Pinto, l’agente: “Futuro? Ci sono delle richieste ma aspettiamo il Catania”

La redazione di TuttoCalcioCatania.com ha contattato Alberto Bergossi, agente del laterale sinistro del Catania Giovanni Pinto, reduce da una positiva stagione a livello personale in casacca rossazzurra, per saperne di più sul futuro del suo assistito:

“Il Catania mi dirà se rientra nei piani oppure no. Avendo un contratto con il club rossazzurro non posso andare in giro a proporlo. E’ chiaro che qualche alternativa io ce l’ho ma non mi va di dirla, si cerca di lavorare sotto traccia. Avellino interessato? E’ vero, ma per un giocatore di 29 anni lei capisce che un club di Lega Pro non può tirare fuori i soldi. A meno che non sia un attaccante da venti gol. Perchè esistono delle dinamiche attraverso le quali non ci sono soldi da buttare via, specialmente dopo il Covid. Che il ragazzo abbia qualche richiesta e interessamento è vero, ma bisogna prima vedere cosa deciderà di fare il Catania. La Ternana? Pinto con Lucarelli si è trovato bene ma ripeto, prima sentiamo il Catania. Se si fa una squadra competitiva, lui mi ha sempre detto che a Catania sta bene. Adesso non conosco la nuova proprietà e non mi permetto di giudicare, come non conosco mister Giuseppe Raffaele anche se mi sembra un profilo importante. In un’eventuale difesa a tre Pinto può starci benissimo”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***